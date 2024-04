Come vedere la terza puntata del serale di Amici in streaming dall'estero

Sabato 6 aprile andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici 23. L’appuntamento è per le 21:30 circa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Se ti trovi all’estero hai invece la necessità di attivare una VPN, in modo da superare il blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali ai contenuti di Mediaset Infinity e di tutti gli altri servizi streaming. Tra le migliori soluzioni al momento disponibili segnaliamo PrivateVPN, in offerta a 2,08 euro al mese per 3 anni grazie all’85% di sconto proposto nelle ultime ore.

Serale Amici 23: come vedere la terza puntata su Mediaset Infinity dall’estero

Per vedere la terza puntata del Serale di Amici occorre scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare un servizio VPN.

Di seguito la guida passo dopo passo:

attiva PrivateVPN a 2,08 euro al mese grazie all’offerta di queste ore (in 3 anni risparmi l’85%);

scarica l’app del servizio VPN;

del servizio VPN; esegui l’accesso al tuo account;

al tuo account; seleziona uno dei server italiani disponibili;

disponibili; attendi che la connessione sia attiva.

Da questo punto in poi farai credere al provider di rete di essere connesso dall’Italia, di conseguenza potrai avere accesso a qualsiasi contenuto di Mediaset Infinity, compresa ovviamente la terza puntata del Serale di Amici.

Le anticipazioni sul nuovo appuntamento fanno sapere che interverranno come ospiti la comica Barbara Foria e Tananai. Per l’occasione, il cantante ha presentato il nuovo inedito Veleno.

Ti confermiamo infine che il servizio di PrivateVPN è utilizzabile anche per tutte le altre piattaforme streaming, sia all’estero che in Italia. L’offerta è a tempo limitato, potrebbe terminare tra poco.