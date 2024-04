Come vedere la terza puntata dell'Isola dei Famosi 2024 in streaming dall'estero

Oggi, lunedì 15 aprile, andrà in onda la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2024, con la prima eliminazione di quest’anno: il meno votato del pubblico tra Peppe, Luce, Khady e Samuel Peron dovrà abbandonare l’Isola definitivamente.. L’appuntamento è per le ore 21:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

L’Isola dei Famosi 2024: come vedere la terza puntata in streaming dall’estero

Per vedere la terza puntata di oggi dell’Isola dei Famosi occorre scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare una VPN.

Tornando alla puntata dell’Isola di stasera, le anticipazioni ci informano che assisteremo alla prima vera eliminazione di quest’anno, dopo i forfait di Tonia Romano e Francesca Bergesio e la positività al Covid di Greta e Aras. I sondaggi danno Peppe Di Napoli a rischio eliminazione, essendo ultimo a livello di preferenze rispetto aKhady Gueye, Luce Caponegro e Samuel Peron: ci sarà un ribaltone nel corso della puntata o Peppe è già con un piede e mezzo fuori dall’Isola?