Come vedere la terza puntata di Pechino Express in streaming dall'estero

Stasera, giovedì 21 marzo, andrà in onda la terza puntata di Pechino Express, l’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca. L’appuntamento sarà visibile a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW con il pass Entertainment, in promo a 6,99 euro al mese per dodici mesi.

Questo per quanto riguarda l’Italia, invece all’estero le cose sono un po’ diverse. A causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete, fuori dai confini nazionali i contenuti di NOW sono infatti bloccati. C’è però una soluzione: per vedere la terza puntata di oggi di Pechino Express in streaming dall’estero occorre sottoscrivere il pass Entertainment di NOW e attivare una VPN, il servizio che permette di simulare una connessione da un altro Paese in modo da aggirare il blocco geografico. Tra i prodotti migliori figura NordVPN, punto di riferimento per la qualità dello streaming e le funzionalità di sicurezza.

Come guardare all’estero la terza puntata di Pechino Express

La visione in streaming dall’estero della nuova puntata di stasera di Pechino Express richiede l’abbonamento al pass Entertainment di NOW e la sottoscrizione di una VPN.

Il pass Entertainment offre la visione di tutti gli show originali di Sky, più tutte le migliori serie tv italiane e internazionali. Al momento è in offerta a 6,99 euro al mese per dodici mesi invece di 8,99 euro.

Per quanto riguarda invece la VPN, se vuoi ottenere un’esperienza streaming ottimale e una privacy superiore alla media tra le migliori soluzioni si annovera NordVPN. In queste ore il piano di due anni è in promo a 3,69 euro invece di 8,29 euro, con sconti fino al 65% più tre mesi extra gratis.

Una volta completa l’attivazione, scarica l’app NordVPN e seleziona un server VPN posizionato in Italia in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare così tutti i contenuti di NOW.

Ora non ti resta che aprire l’app della piattaforma streaming e selezionare il riquadro della diretta di Sky Uno.