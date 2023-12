Lazio-Cagliari: formazioni e dove vederla in streaming

Lazio-Cagliari, per la giornata 14 di Serie A, è da vedere in streaming solo su DAZN (in offerta a 19,90 euro al mese). Con fischio d’inizio sabato 2 dicembre alle ore 18:00, il match in scena allo stadio Olimpico è stato affidato al fischietto dell’arbitro Dionisi. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni e al pronostico di una sfida il cui esito potrebbe non essere così scontato.

Probabili formazioni e streaming di Lazio-Cagliari

I biancocelesti non vincono in campionato da tre partite e sono scivolati all’undicesimo posto in classifica, a 17 punti. La vittoria in Champions League contro il Celtic potrebbe essere quell’iniezione di fiducia necessaria per tornare a correre. Diciassettesima posizione invece per i rossoblu, a quota 10, ma a pari merito con l’Empoli che li segue in zona retrocessione.

Ai tifosi delle due squadre segnaliamo la possibilità di vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto Pierluigi Pardo alla telecronaca e Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Sarri senza Casale, Romagnoli e Zaccagni, fermi in infermeria. Ranieri deve invece fare a meno degli infortunati Capradossi, Di Pardo e Caprari. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Patric, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro;

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet, Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello, Jankto, Makoumbou, Prati, Viola, Luvumbo, Petagna.

I biancocelesti sono favoriti dal pronostico. Era quasi inevitabile, considerando la classifica e le ambizioni delle due squadre per la stagione in corso. Attenzione però a non sottovalutare la fatica dell’impegno infrasettimanale in Europa che potrebbe farsi sentire nelle gambe.

Puoi vedere Lazio-Cagliari in streaming sfruttando l’offerta di DAZN che propone l’abbonamento STANDARD a 19,90 euro al mese, per due mesi. La formula include tutte le partite di Serie A, compreso Napoli-Inter, il grande match di questo turno.

