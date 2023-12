Lazio-Frosinone: formazioni e come vederla in streaming

Lazio-Frosinone è quasi un derby, dal punto di vista geografico: va in scena venerdì 29 dicembre alle ore 20:45 per la giornata 18 della Serie A, con possibilità di vederla in streaming su DAZN da qualsiasi dispositivo, inclusi smartphone, tablet, computer e televisori. È l’ultimo turno del campionato per questo anno solare, il penultimo del girone di andata.

Serie A: guarda Lazio-Frosinone in streaming

Posizione numero nove in classifica per i biancocelesti a quota 24, gli stessi del Torino che li segue. Quattordicesimo posto invece per i gialloblu a 19 punti (come il Genoa), senza vittorie nelle ultime quattro, nonostante il bel gioco espresso, ma oltre le aspettative per una neopromossa.

Ai tifosi che vogliono vedere la partita in streaming consigliamo la diretta su DAZN. Ad accompagnarli c’è la telecronaca di Riccardo Mancini, affiancato dal commento tecnico di Fabio Bazzani.

Sarri deve fare a meno di pedine importanti come Lazzari (squalificato), Immobile e Luis Alberto. Per mister Di Francesco gli indisponibili sono invece Baez, KAlaj, Lirola, Marchizza, Mazzitelli, Oyono e Reinier, tutti out per infortuni. Ecco dunque quali sono le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni;

Frosinone (3-5-2): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Kvernadze, Brescianini, Barrenechea, Gelli, Garritano; Soulé, Kaio Jorge.

I biancocelesti partono con il favore del pronostico. Attenzione però agli ospiti, già capaci di mettere in difficoltà le big, sconfitti di misura (e con un po’ di sfortuna) negli ultimi impegni contro Juventus e Lecce.

Grazie all’abbonamento a DAZN è possibile seguire in streaming l’intera Serie A, con la visione di dieci partite su dieci per ogni turno di campionato. Sette di queste sono esclusive della piattaforma, così da garantire un’esperienza completa ai tifosi e agli appassionati di calcio.

