Lazio-Inter: formazioni e dove vederla in streaming

Lazio-Inter è il big match della giornata 16 di Serie A, in scena allo stadio Olimpico di Roma domenica 17 dicembre alle 20:45 e da vedere in streaming su DAZN (l’abbonamento mensile al piano STANDARD è in offerta a 23,99 euro). Diamo uno sguardo a chi dovrebbe partire dall’inizio in questa sfida che potrebbe ridefinire la testa della classifica.

Probabili formazioni e streaming di Lazio-Inter

Sarri deve rinunciare a Isaksen, Patric e Romagnoli per infortuni, Inzaghi non può invece schierare de Vrij, Dumfries e Pavard. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Casale, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni;

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, Acerbi, Bastoni, Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martínez.

Se stai cercando come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: la diretta in esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma sfoggia la coppia delle grandi occasioni con Pierluigi Pardo alla telecronaca e Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Decimo posto in classifica per i biancocelesti, reduci da un’inizio di stagione non facile. Prima posizione invece per i nerazzurri, che cercheranno di difendere il ruolo di capolista dalla rincorsa della Juventus alle loro spalle.

Nonostante il fattore campo, l’incredibile stato di forma dei nerazzurri fa pendere il favore del pronostico dalla loro parte. Ricordiamo che, in settimana, le due squadre hanno chiuso i rispettivi gironi di Champions League al secondo posto, guadagnando così il passaggio agli ottavi di finale.

Grazie all’offerta speciale di DAZN, disponibile solo fino al 17 dicembre, è possibile attivare l’abbonamento STANDARD con un forte risparmio: al prezzo mensile di soli 23,99 euro (per sei mesi) invece di 40,99 euro come da listino. È il piano che include tutte le partite di Serie A trasmesse in diretta streaming, dieci su dieci in ogni turno di campionato, sette delle quali in esclusiva, come nel caso di Lazio-Inter.

