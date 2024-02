Lazio-Milan: formazioni e dove vederla in streaming

Lazio-Milan va in scena allo stadio Olimpico venerdì 1 marzo alle ore 20:45. La puoi vedere in esclusiva streaming su DAZN. È la partita che apre la giornata 27 della Serie A, la stessa vedrà protagonista il big match Napoli-Juventus di domenica sera.

Probabili formazioni e streaming di Lazio-Milan

Due infortuni pesanti per mister Sarri, che deve rinunciare a Patric e Rovella per infortuni. Pioli non può invece schierare Jovic qualificato e Pobega bloccato in infermeria. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni;

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

I tifosi delle due squadre che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare grazie alla diretta esclusiva su DAZN. La piattaforma ha scelto Dario Mastroianni per la telecronaca e Dario Marcolin per il commento tecnico.

La classifica del campionato, senza più asterischi dopo che tutti i recuperi sono stati disputati, vede i biancocelesti all’ottavo posto con 40 punti, a pari merito con il Napoli che occupa la posizione successiva. Terzi invece i rossoneri a quota 53, senza vittorie nelle ultime due giornate e determinati ad accorciare le distanze sulla Juventus, seconda a 57.

Il favore del pronostico è dalla parte degli ospiti, nonostante il fattore campo. Il match dell’Olimpico potrebbe comunque svilupparsi all’insegna dell’equilibrio: l’ipotesi del pareggio non è da escludere.

