Lazio-Napoli: formazioni e come vederla in streaming

Lazio-Napoli è il big match della giornata 22 di Serie A, da vedere in streaming su DAZN. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dell’Olimpico domenica 28 gennaio alle 18:00. Per entrambe le squadre, in posizioni di classifica inferiori rispetto a quelle pronosticate a inizio stagione, si tratta di un appuntamento fondamentale.

Probabili formazioni e streaming di Lazio-Napoli

Assenze importanti sia tra i biancocelesti e che per gli azzurri: Sarri deve rinunciare a Immobile e Zaccagni squalificati, mentre Mazzarri non ha a disposizione Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone per lo stesso motivo oltre a Meret, Natan e Oliveira infortunati, senza dimenticare Anguissa e Osimhen impegnati in Coppa d’Africa. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen;

Napoli (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Lindstrom.

I tifosi delle due squadre e tutti coloro che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare in diretta esclusiva su DAZN accompagnati dalla telecronaca di Ricky Buscaglia. Al suo fianco, per il commento tecnico, c’è Andrea Stramaccioni.

Sesto posto in classifica per gli aquilotti, a 33 punti come l’Atalanta che li precede. In caso di vittoria potrebbero compiere un significativo balzo in avanti, potenzialmente raggiungendo una posizione utile per la qualificazione diretta alla prossima Champions League. I partenopei sono invece noni a 31 punti, anche per loro c’è la possibilità di rialzare la testa dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative.

I biancocelesti scendono in campo con il favore del pronostico. Secondo i bookmaker, i padroni di casa hanno maggiori chance di uscire a testa alta dal confronto.

Tutte le partite della Serie A sono in streaming con un abbonamento a DAZN, dieci su dieci in ogni giornata di campionato (sette in esclusiva). Inoltre, da questa settimana la piattaforma propone alcuni contenuti gratis da vedere sui propri dispositivi.

