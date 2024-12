Come vedere le serie TV durante un viaggio all'estero?

Durante un viaggio all’estero, per via di blocchi su base geografica, potrebbe essere impossibile accedere a una piattaforma di streaming con cui è stato attivato un abbonamento. In alcuni casi, l’accesso è possibile ma il catalogo di contenuti cambia ed è legato al Paese da cui si effettua la connessione. Può capitare, quindi, che non sia possibile guardare le serie TV preferite in streaming.

Per superare questo problema (e per navigare in sicurezza grazie alla protezione della crittografia) è possibile affidarsi a una VPN, selezionando un server italiano in modo da ottenere un IP italiano. Le opzioni sono tante ma la VPN migliore, in questo caso, è NordVPN, ottimizzata per lo streaming e dotata di svariati server italiani.

Grazie alla promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di abbonamento. L’offerta in questione, disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

Come vedere le serie TV con NordVPN

Il meccanismo è molto semplice: dopo aver installato NordVPN sul proprio dispositivo (ci sono app per tutti i sistemi operativi) è sufficiente accedere all’applicazione del servizio e selezionare un server in Italia. In questo modo, la connessione avverrà tramite un IP italiano e sarà possibile accedere ai servizi di streaming preferiti, esattamente come avviene dall’Italia.

Con NordVPN è possibile sfruttare una connessione protetta dalla crittografia e con una politica no log, per azzerare il tracciamento. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea. Il servizio include migliaia di server VPN distribuiti in oltre 100 Paesi.

Per accedere a NordVPN basta seguire il link qui di sotto. Il costo della VPN, con l’offerta in corso, è di 2,99 euro al mese scegliendo il piano di 27 mesi.