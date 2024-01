Lecce-Juventus: formazioni e come vederla in streaming

Lecce-Juventus è la partita che chiude la giornata 21 della Serie A, un turno anomalo considerando il rinvio di ben quattro match (saranno recuperati a fine febbraio) per la Supercoppa italiana che si sta disputando in Arabia Saudita. È possibile vederla in streaming su DAZN: il pallone inizierà a rotolare sull’erba dello stadio Via del Mare domenica 21 gennaio alle ore 20:45.

Probabili formazioni e streaming di Lecce-Juventus

Assenze importanti tra i giallorossi: Dermaku e Sansone per infortuni, Banda, Rafia e Touba in Coppa d’Africa. Va meglio ai bianconeri che, senza più considerare le squalifiche di Fagioli e Pogba, devono rinunciare solo a Kean, ormai però con le valigie in mano. Ecco dunque le probabili formazioni che D’Aversa e Allegri dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist;

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic.

I tifosi delle due squadre che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare con la diretta esclusiva su DAZN. Quella di Edoardo Testoni è la voce scelta per la telecronaca. Ad affiancarlo c’è Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Situazione piuttosto tranquilla in classifica per i padroni di casa, tredicesimi a 21 punti, nonostante la vittoria manchi da ormai diversi turni. Per gli ospiti si tratta invece di una ghiotta occasione per superare almeno temporaneamente l’Inter e diventare capolista: al momento sono secondi a 49 punti, due in meno dei nerazzurri.

Come si può facilmente immaginare, il pronostico è dalla parte dei bianconeri, reduci da un filotto di quattro sconti vinti consecutivamente.

Tutte le partite della Serie A sono in diretta streaming per chi attiva un abbonamento a DAZN, dieci su dieci in ogni turno, sette delle quali in esclusiva. In queste settimane, la piattaforma accontenta anche gli amanti del grande tennis trasmettendo gli incontri degli Australian Open.

