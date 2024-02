Come vedere Masterchef in streaming dall'estero

MasterChef è il talent culinario di Sky con protagonisti i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Quella di quest’anno è la tredicesima edizione: come da tradizione, le nuove puntate vanno in onda il giovedì in prima serata su Sky Uno.

Per vedere MasterChef Italia in streaming dall’estero occorre avere il pass Entertainment di NOW e attivare una VPN. Quest’ultima è il servizio che consente di superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete che impediscono agli utenti residenti all’estero o in vacanza di guardare i contenuti normalmente disponibili nel territorio italiano.

Una delle migliori VPN da usare all’estero è PrivateVPN: in queste ore il piano di tre anni è in offerta a 2,08 euro al mese, per effetto dell’85% di sconto.

MasterChef Italia: come vederlo in streaming dall’estero

La visione in streaming dall’estero di MasterChef Italia richiede la sottoscrizione del pass Entertainment di NOW e l’attivazione di una VPN.

Il pass Entertainment di NOW è in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi e consente l’accesso all’intera programmazione live e on demand delle migliori serie italiane e internazionali più gli show originali di Sky, tra cui c’è appunto anche MasterChef.

Per quanto riguarda il servizio VPN, rinnoviamo l’invito a prendere in considerazione PrivateVPN, che si distingue rispetto alle altre VPN per la protezione avanzata della privacy degli utenti e la sicurezza garantita loro quando sono connessi a Internet. In più, è l’unico servizio a offrire tre anni di abbonamento al prezzo di due caffé al mese.

Una volta attivati sia NOW che PrivateVPN, occorre selezionare un server VPN posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e aggirare il blocco geografico, dopodiché si può lanciare l’app NOW per godersi la visione in streaming di MasterChef. Anche dall’estero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.