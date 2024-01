Come vedere Medvedev-Zverev in streaming dall'estero

Medvedev-Zverev è la seconda semifinale degli Australian Open, dopo Djokovic-Sinner. Il numero 3 del ranking mondiale sfida il numero 6, per un match che promette spettacolo: lo puoi vedere in streaming su DAZN. Nessun problema se sei all’estero e non vuoi rinunciare alla telecronaca in italiano: ti basta utilizzare una soluzione come NordVPN (oggi in offerta). Da tabellone, si parte alle 09:30 di venerdì 26 gennaio.

Guarda in streaming dall’estero Medvedev-Zverev

Il russo ha battuto il polacco Hurkacz ai quarti, in un match combattuto e andato avanti fino al quinto set (6-7, 6-2, 3-6, 7-5, 4-6). Grande impresa del tedesco, che ha eliminato Alcaraz incontrando meno difficoltà di quanto previsto (6-1, 6-3, 6-7, 6-4). Il vincitore avrà accesso alla finalissima di domenica che assegnerà il primo Grande Slam di questo 2024.

I precedenti sono a favore di Medvedev con 11 vittorie su 18 incontri disputati (il primo risale al 2016). Anche il pronostico dei bookmaker è dalla sua parte, ma dovrà fare attenzione a un avversario che, seppur meno quotato, è riuscito contro ogni previsione a sbarazzarsi del numero 2 al mondo giocando una gara perfetta.

Se sei un appassionato del grande tennis e ti trovi all’estero, puoi comunque vedere la semifinale Medvedev-Zverev degli Australian Open con la telecronaca in italiano. Ecco i pochi e semplici passi da seguire per goderti il match dai tuoi dispositivi.

Lancia l’applicazione di NordVPN (oggi in sconto) sul device scelto per guardarla;

attiva la connessione a un server italiano scegliendolo tra quelli proposti dal servizio;

inizia lo streaming su DAZN e goditi lo spettacolo.

Le partite degli Australian Open sono streaming con l’abbonamento START di DAZN. La piattaforma propone questo piano con un prezzo da 11,99 euro al mese, davvero economico. È la formula che include anche basket, pallavolo, rugby, calcio femminile e persino una selezione di incontri NFL.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.