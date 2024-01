Milan-Bologna: formazioni e come vederla in streaming

Milan-Bologna è in streaming su DAZN con fischio d’inizio sabato 27 gennaio alle 20:45. La sfida va in scena nella cornice sempre calda di San Siro per la giornata 22 della Serie A, mettendo di fronte due squadre con ambizioni differenti, ma entrambe determinate ad allungare le mani sui punti in palio.

Probabili formazioni e streaming di Milan-Bologna

Per le probabili formazioni non possiamo che partire dalle assenze: Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori e Chukwueze out tra i rossoneri (quest’ultimo in Coppa d’Africa). I rossoblu devono invece rinunciare a Ndoye, Soumaoro ed El Azzouzi (anch’egli impegnato con la nazionale). Ecco quelle che dovrebbero essere le scelte iniziali di Pioli e Thiago Motta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud;

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Chi vuole vedere la partita in streaming lo può fare in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Terzo in classifica a 45 punti, 6 in meno dell’Inter seconda, ma addirittura 11 in più della Fiorentina quarta, il Milan vuol continuare il filotto di vittorie consecutive per non perdere terreno nei confronti del duo di testa. Ottimo settimo posto per il Bologna a 32 punti e con addirittura la prospettiva di agganciare una posizione utile per l’accesso in Europa nel caso di un colpaccio a San Siro.

Nonostante le intenzioni dei rossoblu, il pronostico dei bookmaker vede favoriti i rossoneri, che scenderanno in campo spinti dal tifo della loro curva.

Con l’attivazione di un abbonamento a DAZN si accede a un mondo di sport in streaming. Non ci sono solo tutte le partite della Serie A (dieci su dieci in ogni giornata, sette in esclusiva), ma anche molto altro: questa domenica, ad esempio, c’è la finalissima degli Australian Open, un grande spettacolo per gli amanti del tennis.

