Come vedere Milan-Girona in streaming (Champions League)

Milan-Girona di Champions League si gioca questa sera a San Siro e la puoi vedere in streaming su Prime Video. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00. Riparte dunque il cammino europeo del Diavolo, sotto la nuova guida tecnica di Conceicao. Guarda la partita sui tuoi dispositivi, è inclusa nell’abbonamento Prime.

Champions League: guarda Milan-Girona

La classifica del torneo sorride ai rossoneri, al 15° posto con 12 punti, che in caso di vittoria potrebbero salire nella zona utile per il passaggio diretto alla fase successiva, evitando l’ostacolo dei playoff. La situazione è ben diversa per gli spagnoli, ormai quasi aritmeticamente condannati all’eliminazione, in 30° posizione a soli 3 punti.

Come anticipato, puoi vedere in streaming la partita grazie alla diretta esclusiva su Prime Video. La piattaforma Amazon è accessibile senza ulteriori spese agli abbonati Prime. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Il collegamento prende il via alle 19:30 con Giulia Mizzoni a bordocampo in compagnia di Cristiana Girelli, Clarence Seedorf e Luca Toni.

Stesso modulo per le due squadre, così schierate al fischio d’inizio dagli allenatori, Conceicao e Michel: ecco le probabili formazioni.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Musah, Reijnders, Leao; Morata;

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau Martinez, David Lopez, Krejcì, Blind; Ivan Martin, Romeu; Tsygankov, Asprilla, Bryan Gil; Abel Ruiz.

I rossoneri scendono in campo con il favore del pronostico, sia per il fattore campo che per il cammino fin qui disastroso in Champions League degli spagnoli.

Tutti i contenuti free di Prime Video, incluso lo streaming di Milan-Girona, sono accessibili con il solo abbonamento Prime, lo stesso utilizzato per ricevere gratuitamente i prodotti acquistati su Amazon. Se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare i 30 gironi di prova senza alcuna spesa.