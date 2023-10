Come vedere Milan-Juve in diretta streaming dall'estero

Sei in viaggio all’estero e non vorresti perdere Milan-Juve, domenica 22 ottobre 2023. Come puoi accedere alla piattaforma di streaming che trasmetterà la partita in diretta nonostante ti trovi fuori dall’Italia? La soluzione si chiama NordVPN, oggi in offerta a un prezzo speciale! Grazie a questa VPN e ai suoi 5800 server di proprietà nessun blocco regionale è troppo impegnativo per essere aggirato.

Fondamentalmente il vantaggio è che, avendo a disposizione tutti questi server posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo, è facilissimo poter cambiare la propria posizione virtuale scegliendo quella adatta allo scopo della connessione dati. In questo caso, dovendo aggirare una georestrizione imposta da una piattaforma di streaming italiana, è necessario selezionare un server italiano.

Milan-Juve: guardala in diretta streaming anche dall’estero

I blocchi regionali obbligano l’accesso a determinate piattaforme solo da aree geografiche prestabilite. La soluzione 100% efficace è NordVPN, disponibile per tutti i dispositivi, anche smart TV. Selezionando un server italiano tra quelli disponibili ti garantisce la possibilità di assistere a Milan-Juve senza problemi, né georestrizioni. Ma non è solo questo il vantaggio.

Infatti, ogni server fornisce una larghezza di banda illimitata per garantire uno streaming senza buffering né disconnessioni. Questo permette quindi di assicurarsi velocità e stabilità di connessione anche quando il traffico dati può essere intenso, limitando le prestazioni, o nel caso in cui gli ISP riducono la velocità di streaming. Resta comunque confermato che con NordVPN potrai vedere la partita in streaming dall‘estero senza rinunce domenica 22 ottobre 2023 alle ore 20:45.

Probabili formazioni

Milan-Juve verrà trasmessa in streaming su DANZ dalle ore 20:45 domenica 22 ottobre 2023. Vediamo ora le probabili formazioni che scenderanno in campo, decise da Pioli e Allegri:

Milan (3-4-3)

Mirante

Calabria

Thiaw

Tomori

Florenzi

Musah

Adli

Reijnders

Pulisic

Giroud

Leao

Juventus (3-5-2)

Szczęsny

Gatti

Bremer

Rugani

McKennie

Miretti

Locatelli

Rabiot

Kostic

Kean

Milik

