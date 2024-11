Come vedere Milan-Juventus in diretta streaming da Italia ed estero

Per molti è questo il vero derby d’Italia: Milan-Juventus va in scena per la giornata 13 della Serie A. Un big match da vedere in streaming su DAZN, sfruttando l’offerta per il Black Friday proposta in questi giorni dalla piattaforma. Il fischio d’inizio è in programma per sabato 23 novembre alle ore 18:00, nella cornice dello stadio San Siro. La puoi guardare anche dall’estero con NordVPN (in offerta).

Milan-Juventus in streaming: come e dove vederla

Le due squadre sono vicine in classifica in termini di posizione, ma non di punteggio. Settimo posto per i rossoneri a quota 18, sesti invece i bianconeri a 24, che in caso di vittoria potrebbero addirittura superare (almeno momentaneamente) la capolista Napoli.

Se ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: in diretta esclusiva su DAZN. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico. Come anticipato, vale anche dall’estero, grazie alla soluzione di NordVPN (in sconto).

Ecco le probabili formazioni che Fonseca e Thiago Motta dovrebbero schierare al fischio d’inizio. I bianconeri sono costretti a dover fare i conti con la pesante assenza di Vlahovic.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernández; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leão; Morata;

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, Koopmeiners, Weah; Yildiz.

Il pronostico vede favoriti i rossoneri, soprattutto per il fattore campo. Le quote dei bookmaker sono comunque molto vicine, nessun risultato è da escludere.

Guarda la partita dall’estero

Se ti trovi all’estero, puoi vedere la partita in streaming senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Devi solo seguire questi pochi e semplici passi.

Apri l’applicazione di NordVPN (scopri la promo) sul dispositivo che hai scelto per guardare la partita;

collegati a un server del nostro paese per ottenere un indirizzo IP locale;

avvia lo streaming su DAZN e goditi lo spettacolo del big match.

DAZN in sconto per il Black Friday

Concludiamo segnalando l’ottima offerta di DAZN per il Black Friday che permette di attivare l’abbonamento Standard approfittando di un forte sconto: solo 14,90 euro per i primi tre mesi. Il piano include tutte le partite della Serie A, dieci su dieci per ogni turno di campionato.