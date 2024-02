Milan-Napoli: formazioni e come vederla in streaming

Milan-Napoli è in diretta streaming esclusiva su DAZN: si parte domenica 11 febbraio alle 20:45, per un posticipo che è anche il secondo big match nella giornata 24 di Serie A (l’altro, già disputato, è Roma-Inter). San Siro si accende per una serata di grande calcio, destinata a definire nuovi equilibri nella parte alta della classifica.

Probabili formazioni e streaming di Milan-Napoli

Pioli deve rinunciare a Kalulu, Pobega, Thiaw e Tomori infortunati, mentre Chukwueze è impegnato nella finale di Coppa d’Africa con la Nigeria, così come il compagno di nazionale Osimhen, unico assente per Mazzarri insieme a Mario Rui, squalificato. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud;

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

È tutto pronto per il big match: chi vuol vedere la partita lo può fare con l’esclusiva streaming su DAZN. Come in tutte le grandi occasioni, la telecronaca è di Pierluigi Pardo. Al suo fianco, per il commento tecnico, c’è Marco Parolo.

Terzo posto in classifica a 49 punti per il Milan, sempre più vicino alla Juventus (53) che lo precede. Settima posizione invece per il Napoli, a quota 35 punti, ma con due vittorie negli ultimi tre turni, dopo un periodo complicato seguito al ritorno sulla panchina di Mazzarri.

Rossoneri favoriti dal pronostico, anche e soprattutto per il fattore campo: nelle ultime trasferte, gli azzurri hanno faticato non poco. Attenzione anche agli impegni nelle coppe che vedranno le due squadre impegnate la prossima settimana, rispettivamente contro il Rennes (a San Siro) in Europa League e con il Barcellona (al Diego Armando Maradona) in Champions League.

