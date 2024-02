Milan-Rennes: formazioni e come vederla in streaming

Milan-Rennes si gioca nella cornice dello stadio San Siro, giovedì 15 febbraio alle ore 21:00. La puoi vedere in streaming su DAZN. Il Diavolo, eliminato dalla Champions League durante la fase a gironi, è scivolato in Europa League e ricomincia dunque il suo cammino nelle coppe dai playoff.

Probabili formazioni e streaming di Milan-Rennes

Qualche grattacapo di troppo con cui fare i conti per i rossoneri, a livello di infortuni e disponibilità: sono fuori Calabria, Kalulu, Pobega e Tomori. Ecco le probabili formazioni mandate in campo al fischio d’inizio dai due allenatori, Pioli e Stéphan.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud;

Rennes (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Le Fee, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier.

Se ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming, la risposta è semplice: in diretta su DAZN con la telecronaca in italiano.

I rossoneri scendono in campo con il favore del pronostico. Gli uomini di Pioli stanno attraversando un ottimo momento in campionato (è terza a un solo punto dalla Juventus). Attenzione però agli avversari, al momento settimi nella classifica della Ligue 1, ma con una striscia di cinque vittorie consecutive alle spalle. Una curiosità: si tratta del primo incontro in assoluto tra le due squadre in una gara ufficiale.

La fase dei playoff in Europa League vede coinvolti gli otto club arrivati secondi durante la fase a gironi e quelli retrocessi dalla Champions League. Le vincenti accederanno poi agli ottavi di finale.

Con l’abbonamento annuale a DAZN hai la possibilità di risparmiare: scegli tra i piani STANDARD e PLUS, così da sbloccare l’accesso non solo alle partite dell’Europa League, ma anche quelle della Serie A in streaming: 10 su 10 in ogni giornata in ogni giornata (7 in esclusiva).si t

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.