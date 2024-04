Come vedere Milan - Roma di Europa League in diretta streaming dall'estero

Milan – Roma è l’andata dei quarti di finale di Europa League. Il calcio di inizio è previsto per le 21.00 di oggi, giovedì 11 aprile. Il match, uno dei più attesi di questa tornata di incontri in Europa sarà trasmesso in diretta da Rai 1. Come di consueto è prevista la diretta streaming su Rai Play.

Per guardare Milan – Roma in streaming dall’estero è sufficiente collegarsi a Rai Play con una VPN. Si tratta di un piccolo ma efficace trucco per poter raggiungere la piattaforma di streaming della Rai e poter così guardare il match senza limitazioni.

La VPN da utilizzare in questo caso è NordVPN, la più nota oltre che la più efficace VPN sul mercato. Attualmente, inoltre, NordVPN è in offerta: scegliendo il piano biennale, infatti, è possibile ridurre il costo del servizio a 3,79 euro al mese con la possibilità di esercitare una garanzia di rimborso integrale entro 30 giorni dall’attivazione.

Per attivare la VPN basta collegarsi al sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

Milan – Roma in streaming dall’estero: la procedura

La procedura da seguire per guardare Milan – Roma dall’estero è semplice. Basta seguire questi quattro passaggi:

attiva NordVPN con l’offerta da 3,79 euro al mese

scarica l’app di NordVPN su uno dei tuoi dispositivi

su uno dei tuoi dispositivi apri l’app e seleziona un server italiano e avvia la connessione VPN

e avvia la collegati a Rai Play per guardare la partita

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata, ottimizzata per lo streaming e con la protezione della crittografia del traffico dati. Il servizio ha un costo di 3,79 euro al mese, scegliendo il piano biennale, con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto e attivare subito la VPN. Con 2 euro in più è possibile aggiungere anche 1 TB in cloud. Da notare che la VPN è utilizzabile su 10 dispositivi in contemporanea.