Milan-Roma: formazioni e come vederla in streaming

Milan-Roma è il primo big match del ritorno di Serie A, in campo a San Siro domenica 14 gennaio alle ore 20:45 con la possibilità di vederla in streaming su DAZN. Curiosamente, la giornata 20 mette di fronte due squadre appena eliminate dalla Coppa Italia nei quarti di semifinale (rispettivamente da Atalanta e Lazio), entrambe intenzionate a rialzare la testa in campionato con un risultato utile.

Probabili formazioni e streaming di Milan-Roma

Ancora problemi di infortuni per la rosa a disposizione di mister Pioli: mancano, tra gli altri, Florenzi, Kalulu, Pobega, Thiaw e Tomori, senza dimenticare Bennacer e Chukwueze in Coppa d’Africa. Mourinho deve invece rinunciare a Dybala e Renato Sanches fermi in infermeria oltre che ad Aouar e Ndicka impegnati nel torneo continentale. Ecco dunque le probabili formazioni che i due allenatori dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao;

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kristiansen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku.

Per i tifosi rossoneri e quelli giallorossi che si stanno chiedendo come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce esperta di Pierluigi Pardo e il commento tecnico a quella di Massimo Gobbi.

Terzo posto in classifica a 39 punti per il Milan, uscito a testa alta tre volte nelle ultime quattro sfide in campionato. Decisamente sottotono, invece, la stagione della Roma, al momento ottava a 29 punti, ma spinta dalla prospettiva di poter agganciare le posizioni di testa in caso di vittoria.

Il pronostico dei bookmaker vede favoriti i padroni di casa, ma come per tutti i big match, dare il risultato per certo sarebbe un azzardo.

Con l’abbonamento a DAZN si entra in un mondo ricco di eventi sportivi in streaming. Non ci sono solo le dirette delle partite di Serie A, con una copertura completa di dieci su dieci in ogni giornata (sette delle quali in esclusiva), ma anche, tra gli altri, gli Australian Open di tennis al via in questi giorni.

