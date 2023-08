Come vedere i Mondiali di Atletica gratis anche dall'estero

Anche se sei in vacanza da qualche parte nel mondo, a Budapest quest’anno si giocano i Mondiali di Atletica 2023. Un evento molto atteso da tutti gli appassionati di sport. Se anche tu sei tra questi non puoi di certo perderti l’intera programmazione che completerà ogni giorno dal 19 al 27 agosto 2023. Puoi vedere tutte le gare gratis in streaming su Rai Play. Invece, se ti trovi all’estero è necessario servirsi di una VPN.

Mondiali di Atletica: date e orari delle gare

Ora concentriamoci sulla programmazione completa delle gare. Ecco date e orari di ogni evento:

Sabato 19 agosto

08:50 20 km di marcia maschile

10:30 Getto del peso maschile qualificazioni

10:35 Eptathlon 100 ostacoli

11:05 4×400 mista batterie

11:35 3000 siepi maschile batterie

11:45 Eptathlon salto in alto

12:00 Lancio del martello maschile qualificazioni

12:25 Salto in lungo femminile qualificazioni

12:35 100 metri maschile turno preliminare

13:15 1500 metri femminile batterie

19:02 1500 metri maschile batterie

19:05 Eptathlon getto del peso

19:10 Lancio del disco maschile qualificazioni

19:35 Salto triplo maschile qualificazioni

19:43 100 metri maschile batterie

20:30 Eptathlon 200 metri

20:35 Getto del peso maschile finale

20:55 10.000 metri femminile finale

21:47 4×400 mista finale

07:15 20 km di marcia femminile

09:00 Lancio del disco femminile qualificazioni

09:35 400 metri femminile batterie

09:50 Eptathlon salto in lungo

10:25 400 metri maschile batterie

10:35 Salto in alto maschile qualificazioni

11:25 400 ostacoli maschile batterie

12:00 Eptathlon tiro del giavellotto

12:10 100 metri femminile batterie

13:05 110 ostacoli batterie

16:35 100 metri maschile semifinali

16:55 Salto in lungo femminile finale

17:05 1.500 metri femminile semifinali

17:35 1.500 metri maschile semifinali

17:50 Lancio del martello maschile finale

18:00 Eptathlon 800 metri

18:25 10.000 metri maschile

19:10 100 metri maschile finale

18:40 Salto con l’asta femminile qualificazioni

18:50 400 ostacoli femminile batterie

19:35 400 ostacoli maschile semifinali

19:40 Salto triplo maschile finale

20:05 110 ostacoli semifinali

20:30 Lancio del disco maschile finale

20:35 100 metri femminile semifinali

21:10 400 metri femminile semifinali

21:40 110 ostacoli finale

21:50 100 metri femminile finale

18:40 100 ostacoli batterie

19:20 800 metri maschile batterie

19:55 Salto in alto maschile finale

20:20 Lancio del disco femminile finale

20:25 400 ostacoli femminile semifinali

21:00 400 metri maschile semifinali

21:30 1.500 metri femminile finale

21:42 3000 siepi maschile finale

10:05 800 metri femminile batterie

10:15 Salto con l’asta maschile qualificazioni

10:20 Tiro del giavellotto femminile qualificazioni

11:10 5.000 metri femminile batterie

11:15 Salto in lungo maschile qualificazioni

12:05 200 metri femminile batterie

12:50 200 metri maschile batterie

19:00 Lancio del martello femminile qualificazioni

19:10 Salto triplo femminile qualificazioni

19:30 Salto con l’asta femminile finale

19:45 3000 siepi femminile batterie

20:40 100 ostacoli, semifinali

21:15 1.500 metri maschile finale

21:35 400 metri femminile finale

21:50 400 ostacoli maschile finale

07:00 35 km di marcia maschile

07:00 35 km di marcia femminile

19:00 5.000 metri maschile batterie

19:30 Salto in lungo maschile finale

19:45 200 metri femminile semifinali

20:15 Lancio del martello femminile finale

20:20 200 metri maschile semifinali

20:50 800 metri maschile semifinali

21:25 100 ostacoli finale

21:35 400 metri maschile finale

21:50 400 ostacoli femminile finale

10:05 Decathlon 100 metri

10:10 Tiro del giavellotto maschile qualificazioni

10:20 Salto in alto femminile qualificazioni

10:55 Decathlon salto in lungo

12:20 Decathlon getto del peso

18:30 Decathlon salto in alto

19:30 4×100 maschile batterie

19:35 Salto triplo femminile finale

20:00 4×100 femminile batterie

20:20 Tiro del giavellotto femminile finale

20:25 800 metri femminile semifinali

21:05 Decathlon 400 metri

21:40 200 metri femminile finale

21:50 200 metri maschile finale

07:00 Maratona femminile

10:05 Decathlon 110 ostacoli

10:25 Getto del peso femminile

11:00 Decathlon lancio del disco

14:00 Decathlon salto con l’asta

19:05 Decathlon tiro del giavellotto

19:25 Salto con l’asta maschile finale

19:30 4×400 maschile batterie

19:55 4×400 femminile batterie

20:15 Getto del peso femminile finale

20:30 800 metri maschile finale

20:50 5.000 metri femminile finale

21:25 Decathlon 1.500 metri

21:40 4×100 maschile finale

21:50 4×100 femminile finale

07:00 Maratona maschile

20:05 Salto in alto femminile finale

20:10 5.000 metri maschile finale

20:20 Tiro del giavellotto maschile finale

20:45 800 metri femminile finale

21:10 3000 siepi femminile finale

21:37 4×400 maschile finale

21:47 4×400 femminile finale

