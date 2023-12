Monza-Fiorentina: formazioni e dove vederla in streaming

Monza-Fiorentina accende i riflettori dello stadio Brianteo (U-Power Stadium) nel gelo prenatalizio: si parte venerdì 22 dicembre alle ore 20:45 con diretta streaming su DAZN (oggi in offerta a 23,99 €/mese). È la giornata 17 di Serie A. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di vincere per approcciare nel migliore dei modi gli ultimi appuntamenti del girone di andata.

Probabili formazioni e streaming di Monza-Fiorentina

I brianzoli devono rinunciare a Caprari, infortunato (senza dimenticare ovviamente Gomez, squalificato per doping fino al 2025). Per i viola, invece, sono momentaneamente fermi in infermeria Bonaventura, Castrovilli, Dodò e Nico Gonzalez. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio da Palladino e Italiano.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola, Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos, Colpani, Mota, Colombo;

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Renieri, Biraghi, Maxime Lopez, Mandragora, Ikoné, Barak, Sottil, Beltran.

Gabriele Giustiniani è la voce della telecronaca che accompagnerà chi sceglierà di vedere la partita in streaming su DAZN. La diretta è accessibile da tutti i dispositivi inclusi smartphone, tablet, computer e televisori.

Decimo posto in classifica per i padroni di casa a 21 punti, reduci da due sconfitte negli ultimi tre turni e determinati a rialzare la testa. Sesta posizione a quota 27, invece, per gli ospiti, a pari merito con il Napoli che li precede e, sul fronte europeo, certi del passaggio diretto agli ottavi di finale in Conference League.

Il pronostico punta alla X. L’eventuale pareggio è il più probabile dei risultati, per l’incontro tra due squadre che dovrebbero dar vita a un match piuttosto equilibrato.

