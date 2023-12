Monza-Juventus: formazioni e dove vederla in streaming

Monza-Juventus è la partita che apre la giornata 14 di Serie A, in campo venerdì 1 dicembre alle ore 20:45 e da vedere in streaming su DAZN (in offerta a 19,90 euro al mese). Lo stadio Brianteo ospita il remake di una sfida lo scorso anno decisivo per entrambe le squadre. Finì 1-0 con gol di Gytkjaer e per i brianzoli fu addirittura storica, segnando la prima vittoria nel massimo campionato. Analizziamo il match, le probabili formazioni e il pronostico.

Probabili formazioni e streaming di Monza-Juventus

La classifica del campionato vede i biancorossi al nono posto con 18 punti, ma potenzialmente in grado di agganciare la zona utile per l’accesso all’Europa in caso di vittoria. Seconda posizione invece per i bianconeri, a quota 30, alle spalle solo dell’Inter fermata nell’ultimo turno con un pareggio in casa nel derby d’Italia.

I tifosi delle due squadre hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La telecronaca è di Stefano Borghi, affiancato da Riccardo Montolivo per il commento tecnico.

Per le probabili formazioni facciamo riferimento anzitutto agli indisponibili: Gomez, Caprari, Izzo e Vignato da una parte, Fagioli, Pogba, De Sciglio e Weah dall’altra. Ecco come i due allenatori, Palladino e Allegri, il primo già capace di dimostrare il proprio talento nonostante l’età (da più parti accostato proprio ai bianconeri per il futuro) e l’altro un veterano della panchina, dovrebbero approcciare il match.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni, Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos, Colpani, Mota Carvalho; Colombo;

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa.

Nonostante il fattore campo, il pronostico è dalla parte degli ospiti, fin qui cinici in campionato e capaci di far risultato anche nelle situazioni di emergenza, nonostante un gioco espresso non sempre brillante.

È possibile vedere Monza-Juventus in streaming approfittando dell’offerta di DAZN che, in questi giorni, propone l’abbonamento STANDARD a 19,90 euro al mese (per due mesi). Sono incluse tutte le altre partite di Serie A, a partire dal big match di questo turno ovvero Napoli-Inter.

