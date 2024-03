Monza-Roma: formazioni e dove vederla in streaming

Monza-Roma va in scena sabato 2 marzo alle ore 18:00, con diretta streaming esclusiva su DAZN, nella cornice dello stadio Briante. La partita è valida per la giornata 27 del campionato di Serie A, un turno ricco di incroci importanti e suggestivi come i big match Lazio-Milan e Napoli-Juventus

Probabili formazioni e streaming di Monza-Roma

Palladino non può schierare Izzo (squalificato), Caprari, Ciurria e Vignato (infortunati). Per mister De Rossi c’è invece la sola assenza di Llorente, fermo in infermeria. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo per il fischio d’inizio.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, D’Ambrosio, Mari, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Maldini, Colpani, Mota; Djuric;

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Vuoi sapere dove e come vedere la partita in streaming? È in diretta esclusiva su DAZN. Il racconto del match è affidato alla telecronaca di Edoardo Testoni, affiancato da Alessandro Budel per il commento tecnico.

Il campionato del Monza prosegue piuttosto tranquillo, in linea con gli obiettivi stagionali: è undicesimo in classifica con 36 punti, gli stessi del Torino che lo precede. Sesta posizione invece per la Roma a quota 44, che sfruttando un ottimo stato di forma proverà ad agganciare e superare l’Atalanta (46) per allungare le mani su uno slot utile alla qualificazione diretta alle prossime coppe europee.

Secondo il pronostico, sono proprio i giallorossi a essere i favoriti per la vittoria, nonostante la trasferta al Brianteo non sia mai un affare semplice, nemmeno per le big.

