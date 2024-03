Come vedere Murray-Berrettini in streaming (Miami Open)

Inizia oggi il cammino di Matteo Berrettini al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. Non prima delle 19:30 (ora italiana), l’azzurro affronterà l’ex numero uno del mondo Andy Murray. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205).

Miami Open, Murray-Berrettini: come vederla in streaming

Matteo Berrettini è reduce dal rientro alle competizioni dopo vari mesi di stop a causa di continui problemi fisici. La settimana scorsa l’ex numero 6 del ranking ATP, nonché finalista di Wimbledon, ha conquistato la finale del torneo Challenger di Phoenix, venendo sconfitto in due set dal campione uscente Nuno Borges.

Riuscirà Matteo a confermare le buone sensazioni offerte a Phoenix anche contro il campione slam scozzese? Appuntamento su Sky Sport e Sky Sport Tennis, con l’inizio dell’incontro fissato a non prima delle ore 19:30.