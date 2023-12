Napoli-Cagliari: formazioni e dove vederla in streaming

Napoli-Cagliari mette una di fronte all’altra due squadre con obiettivi molto differenti in questo campionato. I padroni di casa con il desiderio di recuperare il gap che li separa dalle prime posizioni in classifica, gli ospiti per continuare ad alimentare il sogno della salvezza. La sfida, valida per la giornata 16 della Serie A, va in scena sabato 16 dicembre alle 18 nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona, con la possibilità di vederla in streaming su DAZN. In questi giorni, l’abbonamento alla piattaforma è in sconto a 23,99 euro.

Probabili formazioni e streaming di Napoli-Cagliari

Qualche problema di disponibilità per Mazzarri: Cajuste squalificato, Olivera in infermeria e Mario Rui sulla via del rientro, ma non ancora in perfette condizioni. Ranieri deve invece rinunciare a Capradossi e Rog, entrambi fuori per infortunio. Queste le probabili formazioni al fischio d’inizio.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet, Goldaniga, Hatzidiakos, Dossena, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello, Viola, Luvumbo, Petagna.

I tifosi che vogliono sapere come vedere la partita in streaming possono fare affidamento alla diretta esclusiva su DAZN. La piattaforma ha affidato la telecronaca alla voce esperta di Pierluigi Pardo e il commento tecnico a quella di Dario Marcolin.

Sesto posto in classifica a 24 punti per i detentori dello scudetto, reduci da due sconfitte consecutive in campionato (contro Inter e Juventus) e intenzionati a rialzare subito la testa. Sedicesima posizione invece per i rossoblu, al momento fuori dalla zona retrocessione, grazie alla bella prova dell’ultimo turno con il Sassuolo.

Quasi inevitabilmente, il pronostico vede gli azzurri favoriti (nonostante il fattore scaramanzia). Appena conquistato il passaggio del turno in Champions League, i padroni di casa accolgono una squadra in lotta per la salvezza, ma che ha già dimostrato di non mollare mai e di poter ribaltare i risultato anche negli ultimi minuti di gara.

Con l’abbonamento a DAZN STANDARD, in offerta al prezzo mensile di 23,99 euro (per sei mesi) invece di 40,99 euro al mese, è possibile approfittare di un forte risparmio. La promozione sarà valida solo fino a domenica 17 dicembre, in occasione del big match Lazio-Inter. Il piano garantisce l’accesso completo alle partite della Serie A in diretta streaming, con dieci match per ogni giornata, di cui sette in esclusiva, permette di seguire le sfide migliori del calcio nazionale e internazionale, da qualunque dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.