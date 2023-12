Napoli-Inter: formazioni e dove vederla in streaming

Napoli-Inter è il big match della giornata 14 di Serie A, in campo domenica 3 dicembre alle ore 20:45 nella cornice caldissima dello stadio Diego Armando Maradona e da vedere in streaming su DAZN (in offerta a 19,90 euro al mese). Sarà diretta dall’arbitro Massa. Ecco una breve analisi della partita, con le probabili formazioni e il pronostico.

Probabili formazioni e streaming di Napoli-Inter

Quarto posto per gli azzurri, a 24 punti, intenzionati a rialzare la testa dopo un avvio di stagione parecchio complicato e un cambio in panchina. C’è da lasciare alle spalle anche la sconfitta della trasferta infrasettimanale a Madrid. Prima posizione in classifica a quota 32 e una sola sconfitta fin qui nel torneo, invece, per i nerazzurri, reduci però da due pareggi consecutivi: quello in campionato con la Juventus e quello in Champions League con il Benfica.

Ai tifosi delle due squadre e, considerando l'importanza dell'incontro, a tutti gli appassionati del grande calcio, segnaliamo la possibilità di vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. Ad accompagnarli è la telecronaca di Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. L'incontro è trasmesso all'interno del format Sunday Night Square condotto da Marco Cattaneo.

Situazione infortuni: out Lindstrom, Mario Rui e Olivera da una parte, Bastoni, Dumfries e Pavard dall’altra. A chi va peggio? Sicuramente a Inzaghi, di nuovo costretto a dover fare i conti con la proverbiale coperta corta in difesa. Appena tornato sull’altra panchina, Mazzarri può invece contare sulla ritrovata coppia d’attacco titolare.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

Non è mai semplice formulare un pronostico per i big match, ma quello dei bookmaker dà, in questo caso i nerazzurri favoriti per la vittoria, nonostante il pubblico del Maradona farà di tutto per spingere i padroni di casa.

Include tutte le altre partite della Serie A, sempre trasmesse in diretta streaming, dieci per ogni turno di campionato, sette delle quali in esclusiva.

