Napoli-Juventus: formazioni e dove vederla in streaming

Napoli-Juventus non è mai una partita come le altre: il big march della giornata 27 di Serie A va in scena domenica 3 marzo alle ore 20:45, nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona e con la possibilità di vederla in diretta streaming esclusiva su DAZN. Un posticipo da non perdere.

Probabili formazioni e streaming di Napoli-Juventus

Per quanto riguarda le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio ci sono pochi dubbi. Calzona, che ha già dimostrato di poter far bene sulla panchina azzurra, deve rinunciare a Cajuste e Ngonge per infortuni. Per i bianconeri è invece emergenza a centrocampo, considerando gli stop in infermeria di McKennie e Rabiot (anche Chiesa non dovrebbe partire titolare). Ecco come le due squadre dovrebbero iniziare.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Chi si sta chiedendo come e dove vedere la partita in streaming lo può fare grazie alla diretta esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto la voce di Pierluigi Pardo alla telecronaca e quella di Massimo Ambrosini al commento tecnico.

I bianconeri sono secondi in classifica a 57 punti (12 dietro l’Inter capolista) e sono chiamati a guardarsi alle spalle dalla rincorsa del Milan (53). La stagione opaca degli azzurri li vede invece fermi al nono posto con 40 punti, gli stessi della Lazio che li precede.

Al netto della scaramanzia, il pronostico vede favoriti i padroni di casa, complice il fattore campo che al Maradona spesso risulta decisivo. Potrebbe uscirne un big match all’insegna dell’equilibrio, l’ipotesi di un pareggio non è da escludere.

Per vedere tutta la Serie A in streaming puoi attivare subito il tuo abbonamento a DAZN. Scegli tra i piani STANDARD e PLUS, risparmiando grazie alla possibilità di effettuare un pagamento annaule al posto del rinnovo mensile.