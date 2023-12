Napoli-Monza: formazioni e come vederla in streaming

Napoli-Monza apre la giornata 18 di Serie A: si gioca allo stadio Diego Armando Maradona con fischio d’inizio venerdì 29 dicembre alle ore 18:30 e possibilità di vederla in streaming su DAZN. Entrambe le squadre sono a caccia di un risultato utile per chiudere nel migliore dei modi il girone di andata.

Serie A: guarda Napoli-Monza in streaming

Settimo posto in classifica per gli azzurri a 27 punti, chiusi tra Roma e Atalanta e momentaneamente fuori dalla lotta per l’accesso diretto alle coppe europee. L’arrivo di un nuovo tecnico sulla panchina non ha al momento portato il cambio di marcia sperato dalla dirigenza. Undicesima posizione invece per i biancorossi a quota 21, con la prospettiva di agganciare Lazio e Torino in caso di vittoria.

I tifosi partenopei, così come quelli brianzoli e tutti gli appassionati del grande calcio che vogliono vedere la partita, lo possono fare in diretta streaming esclusiva su DAZN. La piattaforma ha affidato la telecronaca alla voce di Pierluigi Pardo e il commento tecnico a quella di Stefan Schwoch.

Ecco le probabili formazioni che i due allenatori, Mazzarri e Palladino, dovrebbero schierare al fischio d’inizio. Dovranno rinunciare rispettivamente a Elmas, Lobotka, Natan, Olivera, Osimhen (squalificato) e Politano (squalificato) e a Caprari, Gomez (squalificato) e Pablo Marì (squalificato).

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia;

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo.

Il pronostico vede nettamente favoriti i padroni di casa, nonostante le tre sconfitte subite negli ultimi quattro turni di campionato. La spinta dei tifosi potrebbe fare la differenza.

Con l’abbonamento a DAZN è possibile vedere tutta la Serie A in streaming, dieci partite su dieci in ogni turno di campionato, sette delle quali in esclusiva.

