Napoli-Salernitana: formazioni e come vederla in streaming

Napoli-Salernitana apre ufficialmente il ritorno della Serie A. La partita, in scena allo stadio Diego Armando Maradona sabato 13 gennaio alle ore 15:00, può essere vista in diretta streaming su DAZN. I punti in palio, in quello che è a conti fatti quasi un derby considerando la vicinanza geografica, sono più importanti che mai.

Probabili formazioni e streaming di Napoli-Salernitana

Il compito dei due allenatori, Mazzarri e Filippo Inzaghi, non è semplice. Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto, tenendo conto delle assenze di Anguissa e Osimhen da una parte, Coulibaly, Cabral e Dia dall’altra, tutti impegnati in Coppa d’Africa con le rispettive nazionali.

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia;

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Martegani, Legowski, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy.

I tifosi delle due squadre possono vedere la partita in streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto Riccardo Mancini alla telecronaca e Fabio Bazzani al commento tecnico.

La classifica non sorride certo al Napoli, al non posto con 28 punti e senza vittorie nelle ultime tre giornate. Situazione quasi disperata per la Salernitana, ultima in solitaria a 12 punti, ma con la prospettiva di fare un balzo fuori dalla zona retrocessione in caso di colpaccio.

Nonostante l’andamento negativo nella prima parte della stagione, gli azzurri scendono in campo con il favore del pronostico. Giocano però contro un avversario che, nell’ultima di campionato, ha sfiorato il pareggio in casa della Juventus.

Scegliendo di attivare l’abbonamento a DAZN si ha accesso a un vasto catalogo di sport in streaming. Non c’è solo la Serie A, con tutte le partite trasmesse in diretta, dieci su dieci ogni giornata (sette delle quali in esclusiva), ma anche tanti altri eventi inclusi gli Australian Open di tennis, da guardare sui propri dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.