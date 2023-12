Newcastle-Milan: formazioni e dove vederla in streaming

Newcastle-Milan è l’incrocio da dentro o fuori per l’ultimo turno del girone di Champions League. Si parte mercoledì 13 dicembre alle 21:00 con diretta streaming su Prime Video. La cornice è quella dello stadio St James’ Park, una cornice storica per il calcio inglese, attiva fin dal 1880. I rossoneri dovranno fare di tutto per continuare a sperare nel passaggio agli ottavi.

Probabili formazioni e streaming di Newcastle-Milan

Buone notizie per Pioli, nonostante la sua panchina sia più che mai in discussione: c’è il rientro di Leao. Il suo collega Howe deve invece, ovviamente, fare a meno del grande ex Tonali. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Newcastle (4-3-3): Dubravka, Trippier, Lascelles, Schär, Livramento, Miley, Guimaraes, Joelinton, Almiron, Isak, Gordon;

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi, Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Giroud, Leao.

Ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming? È trasmessa in esclusiva su Prime Video, con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Presenta il march Giulia Mizzoni, in collegamento dalle 19:30, in compagnia di Clarence Seedorf, Gianfranco Zola e Claudio Marchisio. Da bordo campo interverranno Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.

Entrambe le squadre sono alla disperata ricerca di una vittoria, per sperare nel passaggio del turno. La classifica del gruppo F le vede rispettivamente terza e quarta, a pari punti (5), ma separate dalla differenza reti. Per andare avanti nella competizione servirà comunque anche la vittoria del Borussia Dortmund (primo a 10) sul PSG (secondo a 7).

I bookmaker danno gli inglesi come favoriti. I rossoneri sono dunque chiamati ad affrontare non solo una trasferta difficile, ma anche il pronostico degli addetti ai lavori.

Newcastle-Milan su Prime Video è in streaming gratis per tutti coloro che dispongono di un abbonamento Amazon Prime. Chi non lo ha ancora fatto, può iniziare subito i 30 giorni di prova senza alcuna spesa, disattivando eventualmente il rinnovo prima della scadenza, così da non dover mai mettere mano al portafogli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.