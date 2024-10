Come vedere le repliche di X Factor dall'estero in diretta streaming

La nuova edizione 2024 di X Factor sta per entrare nel vivo: terminate le audizioni, siamo giunti alla fase dei bootcamp, a cui seguiranno poi le esibizioni live fino ad arrivare alla finale in programma per dicembre. Se vuoi vedere le repliche in diretta streaming dall’estero, non devi far altro che sintonizzarti sul sito o sull’app di TV8 il martedì sera, navigando con un indirizzo IP italiano grazie alla rete globale di NordVPN (scopri l’offerta).

X Factor: guarda le repliche in streaming dall’estero

Quest’anno, i quattro giudici sono Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, mentre alla conduzione c’è Giorgia. Tra i concorrenti in gara, c’è chi ha già messo in mostra le sue potenzialità, conquistando una sedia e garantendosi la possibilità di continuare la propria avventura nello show. Con la Virtual Private Network potrai guardare tutte le puntate, anche in differita, da qualsiasi luogo e con qualunque dispositivo: apri l’app e scegli un server localizzato nel nostro paese, non serve altro.

Come anticipato, la finale della nuova edizione di X Factor andrà in scena a inizio dicembre, più precisamente giovedì 5. La replica sarà poi trasmessa martedì 10. La location scelta per ospitare l’evento è la suggestiva Piazza del Plebiscito a Napoli.

NordVPN ha già dato il via al conto alla rovescia per il Black Friday, lanciando un’offerta speciale dedicata. È quella che propone la formula di abbonamento biennale a uno dei tre piani proposti (Base, Plus e Ultimate) con uno sconto del 74% e 3 mesi extra gratis. Con una sola sottoscrizione, potrai navigare in modo sicuro e accedere tutti i contenuti senza limitazione geografica fino al gennaio 2027, a fronte di una spesa davvero irrisoria. Scopri di più sul sito ufficiale del servizio.