Roma-Feyenoord: formazioni e come vederla in streaming

Roma-Feyenoord è il match che deciderà il passaggio del turno in Europa League. Siamo giunti all’appuntamento con il ritorno dei playoff, il risultato è ancora in bilico dopo l’andata della scorsa settimana: puoi vedere la partita in streaming su DAZN. Si parte giovedì 22 febbraio alle ore 21:00 nella cornice dello stadio Olimpico.

Probabili formazioni e streaming di Roma-Feyenoord

La rosa è al completo per De Rossi (ad eccezione di Abraham, fuori da inizio stagione). Ecco quali sono le probabili formazioni che i due allenatori dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Roma (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku;

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs, Zerrouki, Wieffer; Minteh, Ueda, Paixao

Ci sono diverse opzioni a disposizione per vedere la partita in streaming e non solo. Una è quella che passa dalla diretta su DAZN, accessibile da smartphone, tablet, televisori, computer ecc. In alternativa, chi si trova a casa, la può guardare gratis sul televisore sintonizzandosi sul canale TV8.

Si riparte dal pareggio per 1-1 maturato nell’andata a Rotterdam, disputata la scorsa settimana. Entrambe le squadre puntano al passaggio agli ottavi di finale per continuare il loro cammino nelle coppe europee.

Stando al pronostico dei bookmaker, i giallorossi scendono in campo con il favore del pronostico. Attenzione però agli olandesi e al loro approccio alla gara, definito dallo stesso De Rossi molto simile a quello della Roma per disposizione e modulo di gioco.

Se scegli di attivare l’abbonamento a DAZN sblocchi l’accesso a un mondo di sport in streaming. Ci sono anche tutta la Serie A (10 partite su 10 in ogni giornata, 7 in esclusiva assoluta) e la Conference League. Inoltre, puoi risparmiare con la sottoscrizione annuale che garantisce un forte sconto rispetto al rinnovo mensile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.