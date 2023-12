Roma-Napoli: formazioni e dove vederla in streaming

Roma-Napoli è il big match prenatalizio di Serie A, in campo all’Olimpico sabato 23 dicembre alle ore 20:45, da vedere in streaming su DAZN (l’abbonamento è in sconto a 23,99 €/mese). Il posticipo della giornata 17 potrebbe definire nuovi equilibri nella parte alta della classifica, a ridosso della zona utile per un posto in Europa.

Probabili formazioni e streaming di Roma-Napoli

Lunga serie di infortuni per i giallorossi: Mourinho deve rinunciare a pedine importanti come Abraham, Aouar, Dybala, Mancini e Smalling. Mazzarri è invece costretto a fare i conti con le assenze di Elmas e Olivera, fermi in infermeria. Ecco le probabili formazioni schierate dai due allenatori al fischio d’inizio.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku;

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio possono vedere la partita in streaming con la diretta esclusiva su DAZN. In occasione del big match, la piattaforma ha scelto la coppia formata da Pierluigi Pardo e da Massimo Ambrosini per la telecronaca e il commento tecnico.

Per i giallorossi, l’obiettivo dichiarato è centrare la vittoria per agganciare la zona della classifica utile per la qualificazione alle prossime coppe europee: al momento sono ottavi a 25 punti. Quinta posizione invece per gli azzurri, a 27 punti, uno in meno del sorprendente Bologna che ha fin qui rappresentato la sorpresa del campionato.

Ospiti leggermente favoriti dal pronostico, anche se nelle quote dei bookmaker regna un sostanziale equilibrio.

Sfrutta il momento e attiva l’abbonamento a DAZN durante il periodo natalizio. Il piano STANDARD è in forte ribasso a soli 23,99 euro al mese anziché 40,99 euro, per i primi sei mesi. L’offerta scade il 26 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.