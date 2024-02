Roma-Torino: formazioni e come vederla in streaming

Roma-Torino va in scena nella cornice dello stadio Olimpico della capitale, con fischio d’inizio in programma per lunedì 26 febbraio alle ore 18:30 e la possibilità di vederla in streaming su DAZN. È la giornata 26 di Serie A. All’andata, all’ombra della Mole, finì 1-1 con i gol dei due centravanti: Lukaku da una parte e Zapata dall’altra.

Probabili formazioni e streaming di Roma-Torino

De Rossi con la rosa quasi al completo, ad eccezione di Abraham mai disponibile in questa stagione. Per Juric le assenze sono invece quelle di Buongiorno, Rodriguez, Schuurs e Vojvoda, mentre Djidji dovrebbe farcela, recuperare e partire dall’inizio. Queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angelino; Bove, Cristante, Aouar; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy;

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Se ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming, la risposta è in diretta esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Dario Marcolin.

Sesto posto in classifica a 41 punti per la Roma, uno in più rispetto alla rivale Lazio che la segue. Decima posizione invece per il Torino a 36 punti (gli stessi del Napoli nono), che non ha abbandonato la speranza di poter raggiungere la qualificazione alle prossime coppe europee.

I giallorossi sono i favoriti dal pronostico per la vittoria. Stanno attraversando un momento positivo, come dimostra anche il passaggio del turno in Europa League conquistato nei giorni scorsi ai danni del Feyenoord.

Non perdere nemmeno una partita della Serie A: sono tutte in streaming con un abbonamento a DAZN, 10 su 10 in ogni turno di campionato, 7 in esclusiva assoluta. Scegli tra i piani STANDARD e PLUS, con la possibilità di risparmiare grazie alla formula di pagamento annuale.