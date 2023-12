Sassuolo-Genoa: formazioni e dove vederla in streaming

Sassuolo-Genoa è tra i match che aprono la giornata 17 di Serie A, quella che anticipa il Natale. Si parte venerdì 22 dicembre alle ore 18:30, al Mapei Stadium, con la possibilità di vederla in diretta streaming su DAZN (oggi l’abbonamento è in offerta a 23,99 €/mese). La sfida può essere definita uno spareggio nella parte bassa della classifica.

Probabili formazioni e streaming di Sassuolo-Genoa

Assenze importanti per i padroni di casa, tutte per infortuni: Alvarez, Defrel, Obiang, Racic, Vina e viti. Tra gli ospiti, invece, Messias e Retegui sono fermi in infermeria. Ecco come Dionisi e Gilardino dovrebbero approcciare il match, queste le probabili formazioni.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen, Boloca, Matheus Henrique, Berardi, Bajrami, Laurienté, Pinamonti;

Genoa (3-5-2): Martinez, De Winter, Dragusin, Vasquez, Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps, Gudmundsson, Ekuban.

Se ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: in esclusiva su DAZN con telecronaca in italiano. La piattaforma è accessibile da tutti i dispositivi come smartphone, tablet, computer, e Smart TV.

Entrambe le squadre sono a 16 punti, rispettivamente alle posizioni 15 e 14 della classifica, separate solo da una minima differenza reti (-6 e -5). Un’eventuale vittoria consentirebbe di allontanarsi dai pericoli della zona retrocessione, avvicinandosi all’appuntamento con la chiusura del girone di andata con un pizzico di tranquillità in più.

I padroni di casa sono ritenuti favoriti dal pronostico, ma con una quota di certo non netta. L’eventualità di un pareggio non è da escludere, anche se tornerebbe poco utile sia ai neroverdi che ai rossoblu.

