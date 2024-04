Come vedere Sinner-Korda in diretta streaming dall'estero (ATP Montecarlo)

Oggi, mercoledì 10 aprile, Jannik Sinner e Sebastian Korda si affrontano nel match valido per il secondo turno dell’ATP di Montecarlo. L’incontro sarà trasmesso in diretta non prima delle ore 12:20 su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW con il pass Sport.

Se in questo momento ti trovi all’estero, saprai forse che i contenuti di NOW non sono disponibili a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. Non disperare però, puoi superare facilmente il problema attivando una VPN, il servizio che permette di simulare una connessione Internet da un altro Paese. Uno dei migliori servizi è quello proposto da NordVPN, in queste ore in promo a 3,69 euro al mese anziché 8,29 euro, con sconti fino al 68% e 3 mesi extra in regalo.

ATP Montecarlo, Sinner-Korda: come vederla in diretta streaming dall’estero

Per vedere la sfida del Masters 1000 di Montecarlo tra Sinner e Korda è necessario sottoscrivere il pass Sport di NOW e attivare una VPN.

Riguardo al pass Sport, segnaliamo che è in offerta a 9,99 euro al mese con un tempo di permanenza minimo di 12 mesi. Grazie a questo pacchetto puoi guardare tutto lo sport di Sky in diretta e on-demand, tra cui Formula 1, MotoGP, tutto il tennis, le partite di Champions League, Europa League e Conference League, l’NBA, l’Eurolega, il rugby, il golf, tre partite a turno di Serie A, tutta la Serie B e la Serie C, nonché una selezioni dei migliori incontri di Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

Tempo di promozione anche per NordVPN: il piano di due anni è in offerta a 3,69 euro al mese, con 3 mesi di servizio extra gratuiti. Completata la sottoscrizione, scarica l’app di NordVPN e seleziona uno dei server posizionati in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e bypassare il blocco geografico.

Non ti resta ora che aprire l’app NOW, andare sul tab Sport e premere sul riquadro di Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis per seguire l’incontro odierno di Sinner sul campo centrale di Montecarlo.