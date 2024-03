Oggi è il giorno di Jannik Sinner. A Indian Wells, nel match valido per i quarti di finale, l’azzurro affronterà il coetaneo Jiri Lehecka per ottenere il pass alle semifinali del torneo, in attesa del vincitore dell’ultima sfida di giornata tra Zverev e Alcaraz. L’incontro sarà visibile su NOW con il pass Sport, attivabile in promo a 9,99 euro al mese per 12 mesi grazie alla nuova offerta.

Per chi però si trova all’estero le cose sono un po’ diverse. Infatti, come è ben noto, a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete, al di fuori dei confini italiani i contenuti di NOW e delle altre piattaforme streaming sono bloccati. Esiste in ogni caso una soluzione. Per vedere Sinner-Lehecka in streaming dall’estero occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW e attivare una VPN, servizio che consente di superare il blocco geografico. Al momento il servizio migliore è NordVPN, in queste ore in offerta a 3,99 euro al mese per 24 mesi, con tre mesi extra da regalare a un proprio amico.

Come vedere Sinner-Lehecka in streaming dall’estero (Indian Wells)

La visione dall’estero del match di Indian Wells tra Sinner e Lehecka richiede la sottoscrizione del pass Sport di NOW e l’attivazione di una VPN.

Il pass Sport di NOW è in promo a 9,99 euro al mese per dodici mesi, anziché 14,99 euro, e consente di ottenere l’intera programmazione sportiva di Sky: tutta la stagione ATP e WTA (più Wimbledon in esclusiva), la Formula 1, la MotoGP, le 3 coppe europee UEFA (Champions League, Europa League e Conference League), tre partite a turno di Serie A, la Serie B, la Serie C, e una selezione delle migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, più l’NBA, l’Eurolega, il rugby, il golf e tanto altro ancora.

Per quanto riguarda la VPN, al momento la migliore per rapporto qualità-prezzo è NordVPN. A livello di esperienza streaming e sicurezza online, non ha eguali: grazie all’ultima promo in corso, puoi attivare il piano di due anni a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro e regalare tre mesi gratis a un amico.

Dopo aver completato la sottoscrizione, scarica l’app NordVPN, quindi effettua l’accesso e seleziona un server VPN in Italia, per simulare una connessione dal nostro Paese aggirando così il blocco geografico.

Ora non ti resta che aprire l’app NOW e collegarti al match Sinner-Lehecka, il cui inizio è fissato per le 19:00 ora italiana.