Come vedere Sinner-Medvedev in streaming dall'estero

Sinner-Medvedev è la finale del singolare maschile agli Australian Open, il match che assegnerà il primo Grande Slam dell’anno: lo puoi vedere in streaming su DAZN, con la telecronaca in italiano anche se ti trovi all’estero, grazie a uno strumento semplice e conveniente come NordVPN. Ti basta seguire le poche e semplici istruzioni che trovi più avanti nell’articolo. L’inizio è in programma per il mattino di domenica 28 gennaio, indicativamente alle 09:30, sul campo della Rod Laver Arena.

Guarda in streaming dall’estero Sinner-Medvedev

È una sfida tra due dei talenti più puri del tennis internazionale. Da una parte l’altoatesino, attuale numero 4 del ranking mondiale, capace di sbarazzarsi in semifinale di Djokovic in quattro set (1-6, 2-6, 7-6, 3-6). Dall’altra il russo, numero 3 della classifica, impegnato nell’ultimo turno in un lungo, combattuto ed equilibrato match contro Zverev, vinto in rimonta solo al quinto set (5-7, 3-6, 7-6, 7-6, 6-3).

Sono in totale 10 i precedenti, con sei vittorie di Medvedev e tre di Sinner. Il primo incrocio a Marsiglia nel 2020, l’ultimo a Torino solo pochi mesi fa.

Nessun italiano ha mai vinto gli Australian Open, né è mai arrivato in finale: è un appuntamento con la storia, da vedere in streaming su DAZN, anche dall’estero con una coinvolgente telecronaca in italiano seguendo questi pochi e semplici passaggi.

Aprire l’applicazione di NordVPN (in sconto) sul dispositivo;

attivare la connessione a uno dei server italiani proposti dal servizio;

iniziare lo streaming su DAZN e tifare l’azzurro.

Per vedere il match più importante del torneo in streaming è sufficiente l’abbonamento START a DAZN. Si tratta del piano più economico tra quelli proposti dalla piattaforma. Include anche basket, volley, calcio femminile, rugby, boxe, una selezione di partite NFL e i combattimenti UFC, tutto questo con prezzi da 11,99 euro al mese.

