Come vedere Sinner-Medvedev in streaming (Miami Open)

Nella serata di oggi, alle 20:00 ora italiana, Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella semifinale del Miami Open. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il modo più conveniente per vedere Sinner-Medvedev in streaming è sottoscrivere il pass Sport di NOW, in promozione a 9,99 euro al mese per dodici mesi anziché 14,99 euro. È il pass che consente di avere accesso all’intera programmazione sportiva di Sky live e on demand a un prezzo vantaggioso.

Miami Open, Sinner-Medvedev: come vederla in streaming

La visione in streaming della semifinale del Miami Open tra Sinner e Medvedev richiede l’attivazione del pass Sport di NOW.

Al momento gli appassionati sportivi possono sfruttare l’offerta in corso che permette di sottoscrivere il pass a 9,99 euro al mese con un tempo di permanenza minimo di dodici mesi. In un anno il risparmio è nell’ordine dei 60 euro, che corrispondono a 4 mesi di servizio.

Una volta attivato il pass è sufficiente scaricare l’app NOW, disponibile al download gratuito su Google Play Store e App Store. L’applicazione è inoltre fruibile anche da PC, console per videogiochi, Smart TV e set-top box.

Accedi dunque con le credenziali del tuo account e seleziona il riquadro dedicato al match: poco prima dell’inizio dell’incontro sarà visibile in evidenza nella schermata principale dell’app e tra i canali live. In ogni caso, se hai difficoltà a vedere il canale corretto, ti ricordiamo che il punto di riferimento è Sky Sport Tennis (canale 205 di Sky).

Dopo l’eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz ai quarti, con lo spagnolo battuto da Grigor Dimitrov, l’incontro di questa sera tra Sinner e Medvedev acquista una rinnovata importanza per il tennis azzurro: qualora infatti Jannik dovesse vincere il torneo, salirebbe automaticamente al secondo posto del ranking ATP, scavalcando lo stesso tennista iberico.

Puoi sottoscrivere il pass Sport di NOW in offerta a 9,99 euro al mese per dodici mesi tramite questa pagina.