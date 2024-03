Come vedere Sinner-Vavassori in streaming (Miami Open)

Questo pomeriggio Jannik Sinner farà il suo esordio al Miami Open affrontando al secondo turno il connazionale Andrea Vavassori. L’incontro sarà visibile in streaming su NOW con il pass Sport, in questi giorni in offerta a 9,99 euro al mese per dodici mesi invece di 14,99 euro.

Sinner ritorna in campo a distanza di una settimana dalla sconfitta in semifinale a Indian Wells contro Carlos Alcaraz. Un ko che non sembra abbia lasciato scorie negative nella testa e nel corpo dell’attuale numero 3 del mondo, pronto a gareggiare contro i migliori tennisti del circuito ATP.

Miami Open, Sinner-Vavassori: come vederla in streaming

Il match valido per il secondo turno del Miami Open tra Sinner e Vavassori sarà trasmesso in streaming su NOW.

Per vederlo occorre sottoscrivere il pass Sport, che consente di avere accesso all’intera programmazione sportiva e on demand di Sky. Oltre a tutti i tornei ATP e WTA, il pacchetto include anche la visione dei seguenti sport: Formula 1, MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League, Serie A (tre partite a turno), Serie B, Serie C, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Eurolega, NBA, rugby, golf, e tanto altro ancora.

Tornando alla partita, Jannik Sinner-Andrea Vavassori è il secondo match sul campo centrale in programma quest’oggi. L’incontro inizierà non prima delle 18:15 (ora italiana). Il favorito d’obbligo è Sinner, che contro gli altri atleti azzurri ha sempre vinto. Una statistica curiosa da una parte, ma dall’altra molto indicativa del livello raggiunto da Jannik in questi suoi primi anni di carriera.

Gli altri giocatori italiani impegnati oggi nel secondo turno sono Matteo Arnaldi (contro Bublik sul campo 5 non prima delle 18:40), e Flavio Cobolli (contro Norrie sul campo 1 non prima delle 21:05). L’ultimo a fare il suo esordio a Miami sarà Lorenzo Musetti, la cui sfida contro Roman Safiullin è in programma nella giornata di domani (l’orario non è ancora stato comunicato).