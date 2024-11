Come vedere Stoccarda-Atalanta in streaming anche dall'estero

Trasferta di Champions League alle porte della Foresta Nera per la Dea: siamo giunti all’appuntamento con Stoccarda-Atalanta, un match molto importante per proseguire il cammino nella massima competizione europea. Puoi vedere la partita in diretta streaming su NOW, anche dall’estero con NordVPN. Si gioca questa sera, alle ore 21 di mercoledì 6 novembre, nella cornice della Mercedes-Benz Arena.

Champions: guarda in streaming Stoccarda-Atalanta

La classifica della nuova edizione del torneo vede i tedeschi a 4 punti, forti della vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro la Juventus. I nerazzurri sono invece a 5 punti. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione-

Se ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: in esclusiva su NOW, da tutti i tuoi dispositivi e con il commento in italiano, anche dall’estero grazie alla rete globale di NordVPN (scopri la promo).

Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Stoccarda (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav;

Atalanta (4-4-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

Dovrebbe essere un match equilibrato. Il pronostico dei bookmaker vede favoriti i padroni di casa, ma di poco. Dalla sua, la Dea ha le ultime prove convincenti viste in campionato.

Come vedere la partita dall’estero, in italiano

Se ti trovi all’estero, non devi rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua. Ti basta seguire queste poche e semplici istruzioni, grazie a NordVPN e alla sua tecnologia.

Apri l’applicazione di NordVPN (in sconto) sul dispositivo scelto per guardare la partita;

seleziona un server italiano tra quelli disponibili per ottenere un indirizzo IP localizzato a Milano, Roma o Palermo;

avvia lo streaming su NOW e goditi lo spettacolo della Champions League.