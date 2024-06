Come vedere Svizzera-Italia in streaming dall'estero anche in italiano

Il miracolo di Zaccagni ci ha salvato da una clamorosa eliminazione da EURO 2024. Senza il pareggio, infatti, non saremmo riusciti a qualificarci neanche tra le migliori terze, per cui il gol allo scadere contro la Croazia ha assunto una importanza ancora maggiore.

Adesso c’è da portare avanti il sogno del “repeat”: agli ottavi di finali c’è la temibile Svizzera, che fin qui ha fatto tremare anche i padroni di casa della Germania. Un avversario tosto e da non sottovalutare per non rischiare altre brutte sorprese.

La partita tra Svizzera e Italia si giocherà oggi alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su RaiPlay o su NOW con il pass Sport disponibile a partire da 14,99 euro al mese. Se sei all’estero e vuoi vederla con il commento in italiano quello che ti serve invece è NordVPN.

Svizzera-Italia: streaming italiano dall’estero con NordVPN

NordVPN è l’alleato che ti serve per superare le restrizioni geografiche imposte alle piattaforme streaming come RaiPlay e NOW. Per superare l’ostacolo devi fare in questo modo:

Avere o sottoscrivere un abbonamento NordVPN, sei ancora in tempo per le offerte di giugno Scaricare e installare NordVPN sul dispositivo in cui intendi vedere la partita Aprire NordVPN e, dopo aver inserito le credenziali che avrai scelto in fase di acquisto, aprire la lista dei server Selezionare un server in Italia, come Milano o Roma Dallo stesso dispositivo in cui hai attivato NordVPN puoi adesso aprire RaiPlay o NOW per guardare Svizzera-Italia in streaming con il commento in italiano

Scegliendo un server posizionato in Italia di fatto “simulerai” la tua presenza nel nostro paese, dandoti modo di usare RaiPlay e NOW come se fossi in Italia, dunque senza restrizioni.

Peraltro con NordVPN hai anche il vantaggio di navigare con una connessione sicura e protetta, di avere le migliori velocità per lo streaming, il blocco automatico di malware e tracker e numerosi altri vantaggi. Scoprili con l’offerta di giugno mentre tifi azzurri.