Torino-Lazio: formazioni e come vederla in streaming

Torino-Lazio è il recupero della giornata 21 di Serie A, in campo giovedì 22 febbraio alle ore 20:45. La gara, inizialmente in programma nelle scorse settimane, è stata posticipata per l’impegno dei biancocelesti nella Supercoppa. Puoi vedere la partita su DAZN in diretta streaming.

Probabili formazioni e streaming di Torino-Lazio

Per il match, Juric deve rinunciare a Buongiorno, Rodriguez e Schuurs per infortuni. Sarri non può invece contare su Patric e Rovella fermi in infermeria, mentre Zaccagni sta riprendendo il lavoro in gruppo dopo il lungo stop. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata;

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

I tifosi che vogliono vedere la partita in streaming lo possono fare in diretta su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Massimo Gobbi. La compatibilità è garantita con tutti i dispositivi: TV, smartphone, tablet, computer e così via.

Decimo posto in classifica per i granata a 36 punti, gli stessi del Napoli che li precede. Ottava posizione invece per i biancocelesti, fermati nell’ultimo turno in casa da un sempre più sorprendente Bologna.

Considerando lo stato di forma attuale (e nonostante la bella vittoria laziale in Champions League contro il Bayern Monaco), il pronostico dei bookmaker sembra favorire i padroni di casa, anche se con un margine piuttosto risicato. L’ipotesi di un pareggio non è da escludere.

