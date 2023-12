Torino-Udinese: formazioni e dove vederla in streaming

Torino-Udinese, con fischio d’inizio sabato 23 dicembre alle ore 15:00 e diretta streaming su DAZN (oggi in sconto a 23,99 €/mese), porta la Serie A allo stadio Olimpico del capoluogo piemontese per la giornata 17 di Serie A. Il turno, il penultimo di questo 2023, si chiuderà con il big match Roma-Napoli.

Probabili formazioni e streaming di Torino-Udinese

I granata devono fare a meno di Bellanova out per squalifica e di Schuurs, fermato dalla lesione al crociato che lo terrà fuori tutta la stagione. Tra i bianconeri, invece, Payero è fuori per squalifica, mentre Bijol, Brenner, David, Deulofeu, Ebosse e Semedo suori per infortuni. Per i due allenatori, Jurić e Cioffi, le scelte sono quasi obbligate. Diamo un’occhiata alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria;

Udinese (3-5-2): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Zemura; Pereyra, Lucca.

Per i tifosi e gli appassionati del grande calcio che si stanno chiedendo come e dove vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: la diretta esclusiva su DAZN. La telecronaca è stata affidata alla voce di Alberto Santi, il commento tecnico a quella di Stefan Schwoch.

Il Toro è nono in classifica con 23 punti e intravede all’orizzonte le posizioni utili per l’accesso all’Europa (-4 dal Napoli, quinto). Diciassettesima posizione invece per gli ospiti, reduci da una prima parte di stagione ampiamente sotto le aspettative, fermi a 13 punti e alle porte della zona retrocessione.

Il favore del pronostico è tutto dalla parte dei granata, reduci dalla vittoria contro l’Empoli nell’ultimo turno di campionato.

