Come vedere il Tour de France GRATIS in streaming

Il Tour de France è iniziato proprio ieri con l’edizione numero 110. Puoi vedere gratis in diretta streaming tutte le tappe grazie a Rai Play. Questa piattaforma gestita dalla radiotelevisione pubblica italiana sta seguendo ogni corsa con una telecronaca speciale e di qualità. Se ti trovi all’estero però potresti avere qualche problema di accesso a causa dei blocchi regionali imposti dal servizio. Per questo ti consigliamo NordVPN, oggi in offerta speciale.

In modo semplice, veloce e immediato ti colleghi a uno dei 5700 server proprietà di NordVPN e aggiri qualsiasi georestrizione e censura. Ovviamente, in questo caso, dovendo accedere a una piattaforma disponibile solo in Italia hai bisogno di server italiano. Collegati a uno disponibile e riavvia Rai Play. In pochi secondi potrai vedere tutte le tappe in diretta della Grande Boucle gratis senza dover pagare alcun abbonamento.

Tour de France: altri modi per guardare in diretta le gare

Esiste anche un altro modo per vedere in diretta streaming il Tour de France. Potrebbe essere un’alternativa se mai non dovesse piacerti la telecronaca offerta da Rai Play. Infatti, in Svizzera la Grande Boucle viene trasmessa con telecronaca in Italiano dal canale RSI. Stando in Italia però non è possibile collegarsi tranne che con NordVPN dopo aver selezionato un server svizzero prima di accedervi. Solo così potrai poi seguire ogni tappa grazie a questo canale molto completo di sport completamente gratuito.

Ovviamente, utilizzando NordVPN, migliori anche la qualità del tuo streaming regalandoti un flusso dati continuo, stabile e decisamente più veloce. Questo grazie ai server VPN che offrono una larghezza di banda illimitata. Così hai davvero uno streaming senza disconnessioni anche in 4K. Con NordVPN ottieni con una sola soluzione tantissimi vantaggi. Cosa stai aspettando? Migliora la tua connessione in modo semplice e immediato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.