Udinese-Milan: formazioni e come vederla in streaming

Udinese-Milan, da guardare in streaming su DAZN, vede la giornata 21 di Serie A andare in scena nella cornice dello stadio Friuli. Con fischio d’inizio sabato 20 gennaio alle ore 20:45, la partita mette di fronte due squadre con obiettivi ben diversi in campionato, ma entrambe determinate ad allungare le mani sui punti in palio.

Probabili formazioni e streaming di Udinese-Milan

Bianconeri senza Bijol, Deulofeu ed Ebosse infortunati, mentre i rossoneri devono fare a meno di Kalulu, Pobega, Thiaw e Tomori, fermi in infermeria, senza dimenticare Bennacer e Chukwueze impegnati in Coppa d’Africa. Ecco le probabili formazioni che i due allenatori, Cioffi e Pioli, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Kristiansen, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca;

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

È possibile vedere la partita in streaming con un abbonamento a DAZN. La telecronaca è di Stefano Borghi, il commento tecnico di Fabio Bazzani.

Sedicesima posizione in classifica per i friulani a quota 18 (come il Cagliari che li segue) e a caccia di punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione subito alle loro spalle. Terzo a 42 punti, il Diavolo vuol invece dar continuità alla striscia positiva delle ultime giornate per non perdere terreno dalla coppia di testa formata dalle rivali storiche Inter e Juventus.

Nonostante il fattore campo, il favore del pronostico è dalla parte dei rossoneri. Una loro eventuale sconfitta sarebbe una sorpresa stando alla previsione dei bookmaker.



