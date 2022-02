Come vedere Villareal-Juventus in streaming dall'estero

L’attesa è quasi finita: martedì 22 febbraio, presso l’Estadio de la Cerámica, si terra l’incontro Villareal-Juventus. Stiamo parlando del match di andata degli ottavi di finale di Champions League che vedono affrontarsi la compagine italiana con la temibile squadra spagnola, detentrice della Uefa League.

Un incontro che si preannuncia alquanto duro per i bianconeri che, dopo due pareggi in campionato e con diverse assenze, si presentano in Spagna per affrontare un team che sta vivendo un periodo decisamente positivo in Liga.

Per chi intende seguire il match in diretta streaming, le opzioni principali sono due: tramite Infinity o direttamente su Canale 5. Chi si trova all’estero però, potrebbe avere difficoltà ad utilizzare questi due canali, visto che le restrizioni territoriali potrebbero impedire la riproduzione di streaming audiovisivo.

In tal senso, la soluzione più semplice, è l’adozione di un servizio VPN ad alte prestazioni.

Streaming Villareal-Juventus dall’estero? Con una VPN è più facile

Il lavoro di una VPN è piuttosto semplice ma, al contempo, permette di eliminare qualunque tipo di problema (in via del tutto legale) per quanto riguarda limitazioni territoriali.

Di fatto, attraverso un servizio del genere, è possibile utilizzare un IP italiano anche se ci si trova al di fuori dei confini nazionali. Ciò consente di poter seguire il match di Champions League sul sito di Canale 5 o su Infinity (se si ha sottoscritto regolare abbonamento) senza particolari problemi.

Non solo: va tenuto anche conto che, lo stesso ragionamento, è valido anche per altri tipi di contenuti video. Le VPN, per esempio, sono spesso utilizzate da chi vuole seguire serie TV in lingua originale, magari sfruttando piattaforme come Netflix o simili.

In questo contesto, il servizio proposto da Cyberghost rappresenta la soluzione ideale. Si tratta infatti di una VPN in grado di offrire una fluidità di linea indispensabile per seguire una partita di calcio, ma anche degli standard di sicurezza superiori alla media.

E i costi? Sottoscrivendo un abbonamento triennale, Cyberghost premia i suoi clienti in due modi. A livello pratico, regala gratuitamente 3 mesi di VPN aggiuntivi, e allo stesso tempo propone uno sconto dell’84% sui prezzi di listino.

Il risultato è una VPN di alto livello ad appena 1,89 euro al mese: meno di quanto si spende per una singola colazione al bar.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.