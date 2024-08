Come velocizzare il PC? Con questo tool è semplice

Non sai come velocizzare il PC e ridargli una nuova vita? La tua è una domanda più che legittima: con il passare del tempo, infatti, è normale che le performance del computer peggiorino. L’uso quotidiano del dispositivo di conseguenza può risentirne. Ma non è detto che si debba per forza acquistare un nuovo PC: basta risolvere i problemi presenti, magari con un software di ottimizzazione.

Ed è qui che entra in gioco CCleaner, uno dei programmi migliori per velocizzare e ottimizzare le prestazioni di qualsiasi PC Windows o Mac. Ripulire il sistema dai file inutili, risolvere i problemi di registro e migliorare la velocità complessiva sarà un gioco da ragazzi con questo software. Oltretutto, ora CCleaner Professional Plus è proposto in offerta a soli 59,95 euro (rispetto al prezzo standard di 119,95 euro).

Come velocizzare il PC con CCleaner: tutti i passaggi

Segui questi step per iniziare ad usare il programma in questione e ottimizzare il tuo PC.

Scarica CCleaner dal sito ufficiale , assicurandoti di scegliere la versione corretta per il tuo sistema operativo;

, assicurandoti di scegliere la versione corretta per il tuo sistema operativo; Una volta installato, avvia il programma e seleziona l’opzione “ Esegui Controllo integrità nel mio PC ”. Questo ti fornirà una panoramica delle condizioni del tuo computer, evidenziando eventuali problematiche.

”. Questo ti fornirà una panoramica delle condizioni del tuo computer, evidenziando eventuali problematiche. Probabilmente riceverai il messaggio: “Le condizioni del tuo PC non sono ottimali”, con un quadro generale delle criticità emerse.

Per risolvere i problemi rilevati, clicca su “Ottimizza”. CCleaner procederà a eliminare i file inutili e a correggere gli errori di registro, restituendo al tuo PC le prestazioni originarie.

La promozione attuale consente di acquistare CCleaner Professional Plus con uno sconto di 60 euro, rendendo questo strumento ancora più accessibile. Questa versione offre funzionalità avanzate come pulizia automatica del browser, aggiornamento automatico delle app e supporto prioritario. Cosa aspetti?