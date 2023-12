Come velocizzare il tuo vecchio computer, aumentare la durata della batteria e liberare spazio

Dopo un paio d’anni la maggior parte dei computer inizia a rallentare in maniera vistosa rispetto ai primi mesi di utilizzo. L’avvio diventa sempre più lento, stesso discorso per le prestazioni del PC, tutti elementi che peggiorano l’esperienza d’uso del dispositivo, a tal punto da spingere molte persone all’acquisto di un nuovo computer. Ma c’è un rimedio meno dispendioso.

Nove volte su dieci, infatti, la lentezza dei PC con qualche anno alle spalle è un problema facilmente risolvibile. A questo proposito, vi consigliamo l’utilizzo di CCleaner, l’app di riferimento per l’ottimizzazione del computer, in grado di fare dei miracoli anche con la semplice versione gratuita.

In questa breve guida spiegheremo come migliorare le prestazioni dei vecchi PC con CCleaner Free, trasformando nel giro di pochi secondi un computer lentissimo già in avvio in uno sorprendentemente veloce.

Come velocizzare un computer vecchio gratis con CCleaner Free

Prima di tutto collegati alla pagina iniziale di CCleaner e seleziona Download gratuito per scaricare la versione CCleaner Free. Il programma è disponibile per i PC con a bordo il sistema operativo Windows.

Completato il download, apri il file eseguibile e conferma di voler avviare l’installazione. Dopo qualche secondo di attesa, premi sul bottone Installa per dare il via alla procedura.

L’installazione del programma avviene nel giro di pochi secondi. Al termine, clicca sul tasto Avvia CCleaner due volte consecutive per lanciare l’app.

Panoramica generale delle funzionalità

Nella schermata iniziale del programma troverai le seguenti funzioni: Controllo integrità, Pulizia personalizzata, Ottimizzazione prestazioni, Driver Updater, Registro, Strumenti, Opzioni e Aggiorna.

La funzionalità di riferimento rimane Controllo integrità, dato che ti permette di effettuare la la scansione del PC suggerendoti alla fine le correzioni da adottare.

Il tab Pulizia personalizzata offre tutta una serie di opzioni utili per effettuare una scansione del computer su misura. Se è la prima volta che usi CCleaner e non hai grande dimestichezza con la tecnologia, ti consigliamo di ignorare questa funzionalità.

Ottimizzazione prestazioni è una delle novità più recenti di CCleaner: aiuta gli utenti a potenziare le prestazioni del loro PC mettendo i programmi meno usati in modalità sospensione. Questo non solo velocizza i tempi di avvio, ma va anche ad aumentare la durata della batteria e ti offre un maggiore controllo del computer.

Un’altra nuova funzionalità del programma numero uno per l’ottimizzazione dei PC è Aggiornamento driver, in grado di assicurare più stabilità, sicurezza e prestazioni migliori.

Il tab Registro offre una panoramica generale sulla pulizia di registro del sistema: anche in questo caso vale lo stesso discorso fatto in precedenza per la sezione Pulizia personalizzata: se non si è esperti, è meglio ignorare questa funzionalità.

In Strumenti è possibile disinstallare app, aggiornare software, monitorare i plugin dei browser, analizzare il disco, trovare file duplicati, gestire i punti di ripristino del sistema e pulire i drive.

Nei tab Opzioni e Aggiorna, tra le altre cose, è possibile effettuare l’upgrade a CCleaner Professional e Professional Plus, con quest’ultimo che estende la compatibilità a Mac e device Android.

Guida passo-passo per velocizzare un vecchio computer con CCleaner Free

Ma entriamo ora nel merito della nostra guida e vediamo quali sono i passaggi da compiere per velocizzare il tuo vecchio PC con CCleaner:

Vai sulla sezione Controllo integrità .

. Fai clic su Effettua la scansione del PC .

. Al termine della scansione visualizzerai il messaggio Le condizioni del tuo PC non sono ottimali. Per risolvere le criticità riscontrate dal programma, è sufficiente fare clic sul pulsante Ottimizza.

Il processo di ottimizzazione di CCleaner Free dura pochi secondi e ti permette di velocizzare da subito il tuo computer, liberare spazio utile dalla memoria interna e migliorare la durata della batteria.

Con CCleaner ottimizzi i vecchi PC e mantieni quelli nuovi più sani più a lungo con l’app di ottimizzazione numero uno al mondo per PC Windows. In più aumenti la velocità del computer fino al 34%, la durata della batteria fino al 30% e ottieni gratis fino a 34 GB di spazio all’anno. A tutto questo aggiungici poi l’aggiornamento di oltre 25 milioni di driver con la funzionalità Driver Updater.

Per maggiori informazioni collegati alla home page di CCleaner.